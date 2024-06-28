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Прасковья Гурьянова

Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
ФИО
Прасковья Гурьянова
Пол
жен
Номер записи
210
Сословие
крестьяне
Год ревизии
1834
Двор / Семья
23
Номер в семье/дворе
10
Родственная связь
дочь Гурьяна [1]
Возраст по текущей РС
13
Год рождения вычисленный
1821
Губерния
Оренбургская
Уезд
Белебеевский
Место
д. Медведка
Место события
д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
Архивный код
НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 23
01 | Гурьян Фомин: - / 57 | крестьяне - глава
02 | Борис Гурьянов: - / 26 | крестьяне - сын Гурьяна [1]
03 | Игнатий Борисов: - / 2 месяцев | крестьяне - сын Бориса [2]
04 | Василий Гурьянов: - / 23 | крестьяне - сын Гурьяна [1]
05 | Лукьян Гурьянов: - / 19 | крестьяне - сын Гурьяна [1]
06 | Марья: - / 28 | крестьяне - жена Бориса [2]
07 | Татьяна Борисова: - / 6 | крестьяне - дочь Бориса [2]
08 | Афимья: - / 20 | крестьяне - жена Василия [4]
09 | Феврония Гурьянова: - / 15 | крестьяне - дочь Гурьяна [1]
10 | Прасковья Гурьянова: - / 13 | крестьяне - дочь Гурьяна [1]
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Индексация данных проведена Робертом Чередовым

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