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Борис Гурьянов

Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
ФИО
Борис Гурьянов
Пол
муж
Номер записи
202
Сословие
крестьяне
Год ревизии
1834
Двор / Семья
23
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Гурьяна [1]
Причина поступления
Дошли во приданство по отдельной записи в 1819 году от родителя титулярного советника Тимофея Аксакова
Год поступления
1819
Возраст по текущей РС
26
Год рождения вычисленный
1808
Губерния
Оренбургская
Уезд
Белебеевский
Место
д. Медведка
Место события
д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
Архивный код
НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 23
01 | Гурьян Фомин: - / 57 | крестьяне - глава
02 | Борис Гурьянов: - / 26 | крестьяне - сын Гурьяна [1]
03 | Игнатий Борисов: - / 2 месяцев | крестьяне - сын Бориса [2]
04 | Василий Гурьянов: - / 23 | крестьяне - сын Гурьяна [1]
05 | Лукьян Гурьянов: - / 19 | крестьяне - сын Гурьяна [1]
06 | Марья: - / 28 | крестьяне - жена Бориса [2]
07 | Татьяна Борисова: - / 6 | крестьяне - дочь Бориса [2]
08 | Афимья: - / 20 | крестьяне - жена Василия [4]
09 | Феврония Гурьянова: - / 15 | крестьяне - дочь Гурьяна [1]
10 | Прасковья Гурьянова: - / 13 | крестьяне - дочь Гурьяна [1]
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Источник
Индексация данных проведена Робертом Чередовым

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