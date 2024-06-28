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Максим Данилов

Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
ФИО
Максим Данилов
Пол
муж
Номер записи
192
Сословие
крестьяне
Год ревизии
1834
Двор / Семья
21
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Данилы [1]
Причина поступления
Дошли во приданство по отдельной записи в 1819 году от родителя титулярного советника Тимофея Аксакова
Год поступления
1819
Возраст по текущей РС
6
Год рождения вычисленный
1828
Губерния
Оренбургская
Уезд
Белебеевский
Место
д. Медведка
Место события
д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
Архивный код
НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 21
01 | Данила Тарасов: - / 31 | крестьяне - глава
02 | Максим Данилов: - / 6 | крестьяне - сын Данилы [1]
03 | Аксинья : - / 32 | крестьяне - жена Данилы [1]
04 | Анисья Данилова: - / 14 | крестьяне - дочь Данилы [1]
05 | Татьяна Данилова: - / 12 | крестьяне - дочь Данилы [1]
06 | Агафья Данилова: - / 8 | крестьяне - дочь Данилы [1]
07 | Агафья Данилова: - / 2 | крестьяне - дочь Данилы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Робертом Чередовым

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