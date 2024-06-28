Пелагея Григорьева
Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
- ФИО
- Пелагея Григорьева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 188
- Сословие
- крестьяне
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 20
- Номер в семье/дворе
- 12
- Родственная связь
- дочь Григория [7]
- Возраст по текущей РС
- 8
- Год рождения вычисленный
- 1826
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Белебеевский
- Место
- д. Медведка
- Место события
- д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
- Архивный код
- НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 20
01 | Иван Афанасьев: - / - | крестьяне - глава
02 | Галактион Иванов: - / 29 | крестьяне - сын Ивана [1]
03 | Андрей Галактионов: - / 9 | крестьяне - сын Галактиона [2]
04 | Фадей Галактионов: - / 7 | крестьяне - сын Галактиона [2]
05 | Иван Галактионов: - / 5 | крестьяне - сын Галактиона [2]
06 | Аким Галактионов: - / 0,5 | крестьяне - сын Галактиона [2]
07 | Григорий Иванов: - / 26 | крестьяне - сын Ивана [1]
08 | Иван Григорьев: - / 0,5 | крестьяне - сын Григория [7]
09 | Афимья: - / 60 | крестьяне - жена Ивана [1]
10 | Марья: - / 26 | крестьяне - жена Галактиона [2]
11 | Екатерина: - / 25 | крестьяне - жена Григория [7]
12 | Пелагея Григорьева: - / 8 | крестьяне - дочь Григория [7]
13 | Марфа Григорьева: - / 7 | крестьяне - дочь Григория [7]
14 | Ольга Григорьева: - / 2 | крестьяне - дочь Григория [7]
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- Индексация данных проведена Робертом Чередовым
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