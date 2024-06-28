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Иван Афанасьев

Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
ФИО
Иван Афанасьев
Пол
муж
Номер записи
177
Сословие
крестьяне
Год ревизии
1834
Двор / Семья
20
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Причина поступления
Дошли во приданство по отдельной записи в 1819 году от родителя титулярного советника Тимофея Аксакова
Год поступления
1819
Причина выбытия
умер
Год убытия
1822
Год смерти
1822
Губерния
Оренбургская
Уезд
Белебеевский
Место
д. Медведка
Место события
д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
Архивный код
НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 20
01 | Иван Афанасьев: - / - | крестьяне - глава
02 | Галактион Иванов: - / 29 | крестьяне - сын Ивана [1]
03 | Андрей Галактионов: - / 9 | крестьяне - сын Галактиона [2]
04 | Фадей Галактионов: - / 7 | крестьяне - сын Галактиона [2]
05 | Иван Галактионов: - / 5 | крестьяне - сын Галактиона [2]
06 | Аким Галактионов: - / 0,5 | крестьяне - сын Галактиона [2]
07 | Григорий Иванов: - / 26 | крестьяне - сын Ивана [1]
08 | Иван Григорьев: - / 0,5 | крестьяне - сын Григория [7]
09 | Афимья: - / 60 | крестьяне - жена Ивана [1]
10 | Марья: - / 26 | крестьяне - жена Галактиона [2]
11 | Екатерина: - / 25 | крестьяне - жена Григория [7]
12 | Пелагея Григорьева: - / 8 | крестьяне - дочь Григория [7]
13 | Марфа Григорьева: - / 7 | крестьяне - дочь Григория [7]
14 | Ольга Григорьева: - / 2 | крестьяне - дочь Григория [7]
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Источник
Индексация данных проведена Робертом Чередовым

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