Дарья Ананьева
Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
- ФИО
- Дарья Ананьева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 176
- Сословие
- крестьяне
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 19
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- дочь Анания [2]
- Возраст по текущей РС
- 8
- Год рождения вычисленный
- 1826
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Белебеевский
- Место
- д. Медведка
- Место события
- д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
- Архивный код
- НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 19
01 | Павел Никитин: - / - | крестьяне - глава
02 | Анания Павлов: - / 49 | крестьяне - сын Павла [1]
03 | Ксенафонт Ананьев: - / 15 | крестьяне - сын Анания [2]
04 | Ефим Ананьев: - / 9 | крестьяне - сын Анания [2]
05 | Василиса: - / 50 | крестьяне - жена Анания [2]
06 | Акулина Ананьева: - / 13 | крестьяне - дочь Анания [2]
07 | Дарья Ананьева: - / 8 | крестьяне - дочь Анания [2]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Робертом Чередовым
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.