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Ксенафонт Ананьев

Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
ФИО
Ксенафонт Ананьев
Пол
муж
Номер записи
172
Сословие
крестьяне
Год ревизии
1834
Двор / Семья
19
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Анания [2]
Возраст по текущей РС
15
Год рождения вычисленный
1819
Губерния
Оренбургская
Уезд
Белебеевский
Место
д. Медведка
Место события
д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
Архивный код
НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 19
01 | Павел Никитин: - / - | крестьяне - глава
02 | Анания Павлов: - / 49 | крестьяне - сын Павла [1]
03 | Ксенафонт Ананьев: - / 15 | крестьяне - сын Анания [2]
04 | Ефим Ананьев: - / 9 | крестьяне - сын Анания [2]
05 | Василиса: - / 50 | крестьяне - жена Анания [2]
06 | Акулина Ананьева: - / 13 | крестьяне - дочь Анания [2]
07 | Дарья Ананьева: - / 8 | крестьяне - дочь Анания [2]
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Источник
Индексация данных проведена Робертом Чередовым

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