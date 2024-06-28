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Максим Логинов

Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
ФИО
Максим Логинов
Пол
муж
Номер записи
152
Сословие
крестьяне
Год ревизии
1834
Двор / Семья
17
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Логина [1]
Причина выбытия
отдан в рекруты
Год убытия
1828
Губерния
Оренбургская
Уезд
Белебеевский
Место
д. Медведка
Место события
д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
Архивный код
НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 17
01 | Логин Федоров: - / - | крестьяне - глава
02 | Степан Логинов: - / 40 | крестьяне - сын Логина [1]
03 | Максим Логинов: - / - | крестьяне - сын Логина [1]
04 | Ефим Логинов: - / 26 | крестьяне - сын Логина [1]
05 | Ион Логинов: - / 21 | крестьяне - сын Логина [1]
06 | Петр: - / 10 | крестьяне - внук Логина [1]
07 | Степан: - / 9 | крестьяне - внук Логина [1]
08 | Варфоломей Ермолаев: - / 6 | крестьяне - внук Логина [1]
09 | Настасья: - / 58 | крестьяне - жена Логина [1]
10 | Авдотья: - / 37 | крестьяне - жена Степана [2]
11 | Василиса Степанова: - / 13 | крестьяне - дочь Степана [2]
12 | Ефросинья Степанова: - / 1 | крестьяне - дочь Степана [2]
13 | Акулина Логинова: - / 37 | крестьяне - дочь Логина [1]
14 | Варвара Логинова: - / 26 | крестьяне - дочь Логина [1]
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Индексация данных проведена Робертом Чередовым

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