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Василий Егоров

Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
ФИО
Василий Егоров
Пол
муж
Номер записи
146
Сословие
крестьяне
Год ревизии
1834
Двор / Семья
16
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
сын Егора [3]
Год поступления
1819
Возраст по текущей РС
4
Год рождения вычисленный
1830
Губерния
Оренбургская
Уезд
Белебеевский
Место
д. Медведка
Место события
д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
Архивный код
НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 16
01 | Борис Петров: - / - | крестьяне - глава
02 | Денис Васильев: - / - | крестьяне - пасынок Бориса [1]
03 | Егор Лукьянов: - / 46 | крестьяне - зять Дениса [2]
04 | Лев Егоров: - / 21 | крестьяне - сын Егора [3]
05 | Иван Егоров: - / 11 | крестьяне - сын Егора [3]
06 | Илья Егоров: - / 8 | крестьяне - сын Егора [3]
07 | Василий Егоров: - / 4 | крестьяне - сын Егора [3]
08 | Мавра: - / 44 | крестьяне - жена Егора [3]
09 | Мавра: - / 20 | крестьяне - жена Льва [4]
10 | Авдотья Егорова: - / 16 | крестьяне - дочь Егора [3]
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Источник
Индексация данных проведена Робертом Чередовым

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