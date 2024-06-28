Лев Егоров
Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
- ФИО
- Лев Егоров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 143
- Сословие
- крестьяне
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 16
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- сын Егора [3]
- Год поступления
- 1819
- Возраст по текущей РС
- 21
- Год рождения вычисленный
- 1813
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Белебеевский
- Место
- д. Медведка
- Место события
- д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
- Архивный код
- НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 16
01 | Борис Петров: - / - | крестьяне - глава
02 | Денис Васильев: - / - | крестьяне - пасынок Бориса [1]
03 | Егор Лукьянов: - / 46 | крестьяне - зять Дениса [2]
04 | Лев Егоров: - / 21 | крестьяне - сын Егора [3]
05 | Иван Егоров: - / 11 | крестьяне - сын Егора [3]
06 | Илья Егоров: - / 8 | крестьяне - сын Егора [3]
07 | Василий Егоров: - / 4 | крестьяне - сын Егора [3]
08 | Мавра: - / 44 | крестьяне - жена Егора [3]
09 | Мавра: - / 20 | крестьяне - жена Льва [4]
10 | Авдотья Егорова: - / 16 | крестьяне - дочь Егора [3]
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- Индексация данных проведена Робертом Чередовым
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