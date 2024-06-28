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Василий Арефьев

Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
ФИО
Василий Арефьев
Пол
муж
Номер записи
126
Сословие
крестьяне
Год ревизии
1834
Двор / Семья
14
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Арефия [1]
Год поступления
1819
Причина выбытия
умер
Год убытия
1816
Год смерти
1816
Губерния
Оренбургская
Уезд
Белебеевский
Место
д. Медведка
Место события
д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
Архивный код
НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 14
01 | Арефий Макаров: - / - | крестьяне - глава
02 | Лаврентий Арефьев: - / 51 | крестьяне - сын Арефия [1]
03 | Василий Арефьев: - / - | крестьяне - сын Арефия [1]
04 | Прасковья: - / 47 | крестьяне - жена Василия [3]
05 | Григорий Васильев: - / 25 | крестьяне - сын Василия [3]
06 | Иван Васильев: - / - | крестьяне - сын Василия [3]
07 | Ермолай Васильев: - / 17 | крестьяне - сын Василия [3]
08 | Авдотья: - / 25 | крестьяне - жена Григория [5]
09 | Авдотья Григорьева: - / 1 месяц | крестьяне - дочь Григория [5]
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Индексация данных проведена Робертом Чередовым

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