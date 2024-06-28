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Козма Киреев

Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
ФИО
Козма Киреев
Пол
муж
Номер записи
116
Сословие
крестьяне
Год ревизии
1834
Двор / Семья
13
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Год поступления
1819
Возраст по текущей РС
32
Год рождения вычисленный
1802
Губерния
Оренбургская
Уезд
Белебеевский
Место
д. Медведка
Место события
д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
Архивный код
НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 13
01 | Козма Киреев: - / 32 | крестьяне - глава
02 | Яков Козмин: - / 12 | крестьяне - сын Козмы [1]
03 | Матрена: - / 31 | крестьяне - жена Козмы [1]
04 | Аграфена Козмина: - / 7 | крестьяне - дочь Козмы [1]
05 | Варвара Козмина: - / 5 | крестьяне - дочь Козмы [1]
06 | Аксинья Козмина: - / 3 | крестьяне - дочь Козмы [1]
07 | Лукерья Козмина: - / 0,5 | крестьяне - дочь Козмы [1]
08 | Пелагея Киреева: - / 26 | крестьяне - сестра Козмы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Робертом Чередовым

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