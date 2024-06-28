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Ефим Максимов

Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
ФИО
Ефим Максимов
Пол
муж
Номер записи
113
Сословие
крестьяне
Год ревизии
1834
Двор / Семья
12
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Максима [2]
Год поступления
1819
Возраст по текущей РС
16
Год рождения вычисленный
1818
Губерния
Оренбургская
Уезд
Белебеевский
Место
д. Медведка
Место события
д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
Архивный код
НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 12
01 | Кирей Михайлов: - / - | крестьяне - глава
02 | Максим Киреев: - / 46 | крестьяне - сын Кирея [1]
03 | Ефим Максимов: - / 16 | крестьяне - сын Максима [2]
04 | Екатерина: - / 43 | крестьяне - жена Максима [2]
05 | Марья Максимова: - / 19 | крестьяне - дочь Максима [2]
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Источник
Индексация данных проведена Робертом Чередовым

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