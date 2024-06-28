Прохор Степанов
Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
- ФИО
- Прохор Степанов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 94
- Сословие
- крестьяне
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 10
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- сын Степана [1]
- Год поступления
- 1819
- Возраст по текущей РС
- 19
- Год рождения вычисленный
- 1815
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Белебеевский
- Место
- д. Медведка
- Место события
- д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
- Архивный код
- НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 10
01 | Степан Киреев: - / 56 | крестьяне - глава
02 | Назар Степанов: - / 32 | крестьяне - сын Степана [1]
03 | Козма Назаров: - / 11 | крестьяне - сын Назара [2]
04 | Михаил Назаров: - / 8 | крестьяне - сын Назара [2]
05 | Ефим Назаров: - / 5 | крестьяне - сын Назара [2]
06 | Прохор Степанов: - / 19 | крестьяне - сын Степана [1]
07 | Евгения: - / 55 | крестьяне - жена Степана [1]
08 | Прасковья: - / 32 | крестьяне - жена Назара [2]
09 | Феоктиста Назарова: - / 13 | крестьяне - дочь Назара [2]
10 | Мавра Назарова: - / 12 | крестьяне - дочь Назара [2]
11 | Акулина Назарова: - / 8 | крестьяне - дочь Назара [2]
12 | Прасковья Назарова: - / 2 | крестьяне - дочь Назара [2]
13 | Татьяна Назарова: - / 1 | крестьяне - дочь Назара [2]
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- Индексация данных проведена Робертом Чередовым
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