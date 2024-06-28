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Ефим Назаров

Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
ФИО
Ефим Назаров
Пол
муж
Номер записи
93
Сословие
крестьяне
Год ревизии
1834
Двор / Семья
10
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Назара [2]
Год поступления
1819
Возраст по текущей РС
5
Год рождения вычисленный
1829
Губерния
Оренбургская
Уезд
Белебеевский
Место
д. Медведка
Место события
д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
Архивный код
НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 10
01 | Степан Киреев: - / 56 | крестьяне - глава
02 | Назар Степанов: - / 32 | крестьяне - сын Степана [1]
03 | Козма Назаров: - / 11 | крестьяне - сын Назара [2]
04 | Михаил Назаров: - / 8 | крестьяне - сын Назара [2]
05 | Ефим Назаров: - / 5 | крестьяне - сын Назара [2]
06 | Прохор Степанов: - / 19 | крестьяне - сын Степана [1]
07 | Евгения: - / 55 | крестьяне - жена Степана [1]
08 | Прасковья: - / 32 | крестьяне - жена Назара [2]
09 | Феоктиста Назарова: - / 13 | крестьяне - дочь Назара [2]
10 | Мавра Назарова: - / 12 | крестьяне - дочь Назара [2]
11 | Акулина Назарова: - / 8 | крестьяне - дочь Назара [2]
12 | Прасковья Назарова: - / 2 | крестьяне - дочь Назара [2]
13 | Татьяна Назарова: - / 1 | крестьяне - дочь Назара [2]
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Индексация данных проведена Робертом Чередовым

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