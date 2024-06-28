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Ефим Тихонов

Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
ФИО
Ефим Тихонов
Пол
муж
Номер записи
71
Сословие
крестьяне
Год ревизии
1834
Двор / Семья
8
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Год поступления
1819
Причина выбытия
умер
Год убытия
1822
Год смерти
1822
Губерния
Оренбургская
Уезд
Белебеевский
Место
д. Медведка
Место события
д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
Архивный код
НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 8
01 | Ефим Тихонов: - / - | крестьяне - глава
02 | Николай Ефимов: - / 33 | крестьяне - сын Ефима [1]
03 | Михаил Николаев: - / 8 | крестьяне - сын Николая [2]
04 | Ефим Николаев: - / 6 | крестьяне - сын Николая [2]
05 | Василий Николаев: - / 5 | крестьяне - сын Николая [2]
06 | Матрена: - / 22 | крестьяне - жена Николая [2]
07 | Алексей Ефимов: - / - | крестьяне - сын Ефима [1]
08 | Гордей Ефимов: - / - | крестьяне - сын Ефима [1]
09 | Сидор Ефимов: - / 22 | крестьяне - сын Ефима [1]
10 | Андреян Ефимов: - / 19 | крестьяне - сын Ефима [1]
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Индексация данных проведена Робертом Чередовым

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