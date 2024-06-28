Ефим Тихонов
Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
- ФИО
- Ефим Тихонов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 71
- Сословие
- крестьяне
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 8
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Год поступления
- 1819
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1822
- Год смерти
- 1822
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Белебеевский
- Место
- д. Медведка
- Место события
- д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
- Архивный код
- НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 8
01 | Ефим Тихонов: - / - | крестьяне - глава
02 | Николай Ефимов: - / 33 | крестьяне - сын Ефима [1]
03 | Михаил Николаев: - / 8 | крестьяне - сын Николая [2]
04 | Ефим Николаев: - / 6 | крестьяне - сын Николая [2]
05 | Василий Николаев: - / 5 | крестьяне - сын Николая [2]
06 | Матрена: - / 22 | крестьяне - жена Николая [2]
07 | Алексей Ефимов: - / - | крестьяне - сын Ефима [1]
08 | Гордей Ефимов: - / - | крестьяне - сын Ефима [1]
09 | Сидор Ефимов: - / 22 | крестьяне - сын Ефима [1]
10 | Андреян Ефимов: - / 19 | крестьяне - сын Ефима [1]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Робертом Чередовым
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.