Лукерья
Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
- ФИО
- Лукерья
- Пол
- жен
- Номер записи
- 62
- Сословие
- крестьяне
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 6
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- жена Игнатия [2]
- Возраст по текущей РС
- 27
- Год рождения вычисленный
- 1807
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Белебеевский
- Место
- д. Медведка
- Место события
- д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
- Архивный код
- НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 6
01 | Николай Никитин: - / - | крестьяне - глава
02 | Игнатий Николаев: - / 31 | крестьяне - сын Николая [1]
03 | Анисим Игнатьев: - / 1 | крестьяне - сын Игнатия [2]
04 | Федор Николаев: - / - | крестьяне - сын Николая [1]
05 | Константин Николаев: - / - | крестьяне - сын Николая [1]
06 | Дмитрий Николаев: - / 20 | крестьяне - сын Николая [1]
07 | Марья: - / 65 | крестьяне - жена Николая [1]
08 | Лукерья: - / 27 | крестьяне - жена Игнатия [2]
09 | Авдотья Игнатьева: - / 7 | крестьяне - дочь Игнатия [2]
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- Индексация данных проведена Робертом Чередовым
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