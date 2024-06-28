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Игнатий Николаев

Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
ФИО
Игнатий Николаев
Пол
муж
Номер записи
56
Сословие
крестьяне
Год ревизии
1834
Двор / Семья
6
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Николая [1]
Год поступления
1819
Возраст по текущей РС
31
Год рождения вычисленный
1803
Губерния
Оренбургская
Уезд
Белебеевский
Место
д. Медведка
Место события
д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
Архивный код
НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 6
01 | Николай Никитин: - / - | крестьяне - глава
02 | Игнатий Николаев: - / 31 | крестьяне - сын Николая [1]
03 | Анисим Игнатьев: - / 1 | крестьяне - сын Игнатия [2]
04 | Федор Николаев: - / - | крестьяне - сын Николая [1]
05 | Константин Николаев: - / - | крестьяне - сын Николая [1]
06 | Дмитрий Николаев: - / 20 | крестьяне - сын Николая [1]
07 | Марья: - / 65 | крестьяне - жена Николая [1]
08 | Лукерья: - / 27 | крестьяне - жена Игнатия [2]
09 | Авдотья Игнатьева: - / 7 | крестьяне - дочь Игнатия [2]
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Источник
Индексация данных проведена Робертом Чередовым

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