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Николай Никитин

Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
ФИО
Николай Никитин
Пол
муж
Номер записи
55
Сословие
крестьяне
Год ревизии
1834
Двор / Семья
6
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Год поступления
1819
Причина выбытия
умер
Год убытия
1819
Год смерти
1819
Губерния
Оренбургская
Уезд
Белебеевский
Место
д. Медведка
Место события
д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
Архивный код
НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 6
01 | Николай Никитин: - / - | крестьяне - глава
02 | Игнатий Николаев: - / 31 | крестьяне - сын Николая [1]
03 | Анисим Игнатьев: - / 1 | крестьяне - сын Игнатия [2]
04 | Федор Николаев: - / - | крестьяне - сын Николая [1]
05 | Константин Николаев: - / - | крестьяне - сын Николая [1]
06 | Дмитрий Николаев: - / 20 | крестьяне - сын Николая [1]
07 | Марья: - / 65 | крестьяне - жена Николая [1]
08 | Лукерья: - / 27 | крестьяне - жена Игнатия [2]
09 | Авдотья Игнатьева: - / 7 | крестьяне - дочь Игнатия [2]
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Источник
Индексация данных проведена Робертом Чередовым

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