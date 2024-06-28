Галактион Егоров
Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
- ФИО
- Галактион Егоров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 52
- Сословие
- крестьяне
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 5
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- сын Егора [5]
- Причина поступления
- Дошли во приданство по отдельной записи в 1819 году от родителя титулярного советника Тимофея Аксакова
- Год поступления
- 1819
- Возраст по текущей РС
- 4
- Год рождения вычисленный
- 1830
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Белебеевский
- Место
- д. Медведка
- Место события
- д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
- Архивный код
- НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 5
01 | Григорий Федоров: - / - | крестьяне - глава
02 | Козма Григорьев: - / 26 | крестьяне - сын Григория [1]
03 | Петр Козмин: - / 4 | крестьяне - сын Козмы [2]
04 | Матвей Козмин: - / 3 месяцев | крестьяне - сын Козмы [2]
05 | Егор Григорьев: - / - | крестьяне - сын Григория [1]
06 | Галактион Егоров: - / 4 | крестьяне - сын Егора [5]
07 | Ирина: - / 29 | крестьяне - жена Козмы [2]
08 | Авдотья Козмина: - / 5 | крестьяне - дочь Козмы [2]
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- Индексация данных проведена Робертом Чередовым
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