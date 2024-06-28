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Петр Козмин

Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
ФИО
Петр Козмин
Пол
муж
Номер записи
49
Сословие
крестьяне
Год ревизии
1834
Двор / Семья
5
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Козмы [2]
Год поступления
1819
Возраст по текущей РС
4
Год рождения вычисленный
1830
Губерния
Оренбургская
Уезд
Белебеевский
Место
д. Медведка
Место события
д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
Архивный код
НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 5
01 | Григорий Федоров: - / - | крестьяне - глава
02 | Козма Григорьев: - / 26 | крестьяне - сын Григория [1]
03 | Петр Козмин: - / 4 | крестьяне - сын Козмы [2]
04 | Матвей Козмин: - / 3 месяцев | крестьяне - сын Козмы [2]
05 | Егор Григорьев: - / - | крестьяне - сын Григория [1]
06 | Галактион Егоров: - / 4 | крестьяне - сын Егора [5]
07 | Ирина: - / 29 | крестьяне - жена Козмы [2]
08 | Авдотья Козмина: - / 5 | крестьяне - дочь Козмы [2]
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Источник
Индексация данных проведена Робертом Чередовым

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