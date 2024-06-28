Фрол Иванов
Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
- ФИО
- Фрол Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 38
- Сословие
- крестьяне
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 4
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- сын Ивана [2]
- Год поступления
- 1819
- Возраст по текущей РС
- 12
- Год рождения вычисленный
- 1822
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Белебеевский
- Место
- д. Медведка
- Место события
- д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
- Архивный код
- НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 4
01 | Никита Николаев: - / 54 | крестьяне - глава
02 | Иван Никитин: - / 35 | крестьяне - сын Никиты [1]
03 | Иван Иванов: - / 16 | крестьяне - сын Ивана [2]
04 | Фрол Иванов: - / 12 | крестьяне - сын Ивана [2]
05 | Филат Иванов: - / 6 | крестьяне - сын Ивана [2]
06 | Гаврила Никитин: - / 28 | крестьяне - сын Никиты [1]
07 | Михаил Гаврилов: - / 3 | крестьяне - сын Гаврилы [6]
08 | Наталья: - / 36 | крестьяне - жена Ивана [2]
09 | Агафья Иванова: - / 3 | крестьяне - дочь Ивана [2]
10 | Анна Иванова: - / 2 месяцев | крестьяне - дочь Ивана [2]
11 | Василиса: - / 29 | крестьяне - жена Гаврилы [6]
12 | Христинья Гаврилова: - / 8 | крестьяне - дочь Гаврилы [6]
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- Индексация данных проведена Робертом Чередовым
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