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Иван Никитин

Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
ФИО
Иван Никитин
Пол
муж
Номер записи
36
Сословие
крестьяне
Год ревизии
1834
Двор / Семья
4
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Никиты [1]
Год поступления
1819
Возраст по текущей РС
35
Год рождения вычисленный
1799
Губерния
Оренбургская
Уезд
Белебеевский
Место
д. Медведка
Место события
д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
Архивный код
НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 4
01 | Никита Николаев: - / 54 | крестьяне - глава
02 | Иван Никитин: - / 35 | крестьяне - сын Никиты [1]
03 | Иван Иванов: - / 16 | крестьяне - сын Ивана [2]
04 | Фрол Иванов: - / 12 | крестьяне - сын Ивана [2]
05 | Филат Иванов: - / 6 | крестьяне - сын Ивана [2]
06 | Гаврила Никитин: - / 28 | крестьяне - сын Никиты [1]
07 | Михаил Гаврилов: - / 3 | крестьяне - сын Гаврилы [6]
08 | Наталья: - / 36 | крестьяне - жена Ивана [2]
09 | Агафья Иванова: - / 3 | крестьяне - дочь Ивана [2]
10 | Анна Иванова: - / 2 месяцев | крестьяне - дочь Ивана [2]
11 | Василиса: - / 29 | крестьяне - жена Гаврилы [6]
12 | Христинья Гаврилова: - / 8 | крестьяне - дочь Гаврилы [6]
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Источник
Индексация данных проведена Робертом Чередовым

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