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Прасковья Акимова

Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
ФИО
Прасковья Акимова
Пол
жен
Номер записи
32
Сословие
крестьяне
Год ревизии
1834
Двор / Семья
3
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
дочь Акима [1]
Возраст по текущей РС
18
Год рождения вычисленный
1816
Губерния
Оренбургская
Уезд
Белебеевский
Место
д. Медведка
Место события
д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
Архивный код
НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 3
01 | Аким Козмин: - / - | крестьяне - глава
02 | Максим Акимов: - / 24 | крестьяне - сын Акима [1]
03 | Ирина: - / 58 | крестьяне - жена Акима [1]
04 | Прасковья Акимова: - / 18 | крестьяне - дочь Акима [1]
05 | Марья Акимова: - / 13 | крестьяне - дочь Акима [1]
06 | Пелагея: - / 20 | крестьяне - жена Максима [2]
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Индексация данных проведена Робертом Чередовым

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