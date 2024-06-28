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Аким Козмин

Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
ФИО
Аким Козмин
Пол
муж
Номер записи
29
Сословие
крестьяне
Год ревизии
1834
Двор / Семья
3
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Год поступления
1819
Причина выбытия
умер
Год убытия
1827
Год смерти
1827
Губерния
Оренбургская
Уезд
Белебеевский
Место
д. Медведка
Место события
д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
Архивный код
НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 3
01 | Аким Козмин: - / - | крестьяне - глава
02 | Максим Акимов: - / 24 | крестьяне - сын Акима [1]
03 | Ирина: - / 58 | крестьяне - жена Акима [1]
04 | Прасковья Акимова: - / 18 | крестьяне - дочь Акима [1]
05 | Марья Акимова: - / 13 | крестьяне - дочь Акима [1]
06 | Пелагея: - / 20 | крестьяне - жена Максима [2]
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Индексация данных проведена Робертом Чередовым

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