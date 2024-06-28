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Ефим Амплеев

Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
ФИО
Ефим Амплеев
Пол
муж
Номер записи
24
Сословие
крестьяне
Год ревизии
1834
Двор / Семья
2
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Амплея [1]
Год поступления
1819
Возраст по текущей РС
19
Год рождения вычисленный
1815
Губерния
Оренбургская
Уезд
Белебеевский
Место
д. Медведка
Место события
д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
Архивный код
НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 2
01 | Амплей Тихонов: - / 48 | крестьяне - глава
02 | Елистрат Амплеев: - / - | крестьяне - сын Амплея [1]
03 | Илья Амплеев: - / - | крестьяне - сын Амплея [1]
04 | Ефим Амплеев: - / 19 | крестьяне - сын Амплея [1]
05 | Федор Амплеев: - / 15 | крестьяне - сын Амплея [1]
06 | Ирина: - / 19 | крестьяне - жена Ефима [4]
07 | Степанида Ефимова: - / 1 | крестьяне - дочь Ефима [4]
08 | Акулина Амплеева: - / 22 | крестьяне - дочь Амплея [1]
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Источник
Индексация данных проведена Робертом Чередовым

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