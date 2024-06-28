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Амплей Тихонов

Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
ФИО
Амплей Тихонов
Пол
муж
Номер записи
21
Сословие
крестьяне
Год ревизии
1834
Двор / Семья
2
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Год поступления
1819
Возраст по текущей РС
48
Год рождения вычисленный
1786
Губерния
Оренбургская
Уезд
Белебеевский
Место
д. Медведка
Место события
д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
Архивный код
НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 2
01 | Амплей Тихонов: - / 48 | крестьяне - глава
02 | Елистрат Амплеев: - / - | крестьяне - сын Амплея [1]
03 | Илья Амплеев: - / - | крестьяне - сын Амплея [1]
04 | Ефим Амплеев: - / 19 | крестьяне - сын Амплея [1]
05 | Федор Амплеев: - / 15 | крестьяне - сын Амплея [1]
06 | Ирина: - / 19 | крестьяне - жена Ефима [4]
07 | Степанида Ефимова: - / 1 | крестьяне - дочь Ефима [4]
08 | Акулина Амплеева: - / 22 | крестьяне - дочь Амплея [1]
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Источник
Индексация данных проведена Робертом Чередовым

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