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Анна

Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
ФИО
Анна
Пол
жен
Номер записи
11
Сословие
дворовые
Год ревизии
1834
Двор / Семья
4
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Дмитрия [1]
Губерния
Оренбургская
Уезд
Белебеевский
Место
д. Медведка
Место события
д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
Архивный код
НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 4
01 | Дмитрий Киреев: 25 / - | дворовые - глава
02 | Анна: - / - | дворовые - жена Дмитрия [1]
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Индексация данных проведена Робертом Чередовым

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