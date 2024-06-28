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Аксинья Борисова

Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
ФИО
Аксинья Борисова
Пол
жен
Номер записи
9
Сословие
дворовые
Год ревизии
1834
Двор / Семья
3
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
девка
Возраст по текущей РС
17
Год рождения вычисленный
1817
Губерния
Оренбургская
Уезд
Белебеевский
Место
д. Медведка
Место события
д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
Архивный код
НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 3
01 | Яков Васильев: - / 15 | дворовые - глава
02 | Аксинья Борисова: - / 17 | дворовые - девка
Комментарий наборщика
просто написано девка и ИО
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Источник
Индексация данных проведена Робертом Чередовым

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