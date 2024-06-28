Никифор Вуколов
Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
- ФИО
- Никифор Вуколов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 4
- Сословие
- дворовые
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 2
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Год поступления
- 1819
- Возраст по текущей РС
- 30
- Год рождения вычисленный
- 1804
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Белебеевский
- Место
- д. Медведка
- Место события
- д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
- Архивный код
- НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 2
01 | Никифор Вуколов: - / 30 | дворовые - глава
02 | Петр Никифоров: - / 4 | дворовые - сын Никифора [1]
03 | Ларион Никифоров: - / 2 | дворовые - сын Никифора [1]
04 | Федосья: - / 26 | дворовые - жена Никифора [1]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Робертом Чередовым
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.