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Семен Иванов

Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
ФИО
Семен Иванов
Пол
муж
Номер записи
1
Сословие
дворовые
Год ревизии
1834
Двор / Семья
1
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Причина поступления
куплены в 1822 году от капитана Александры Николаева Зубова
Год поступления
1822
Возраст по текущей РС
48
Год рождения вычисленный
1786
Губерния
Оренбургская
Уезд
Белебеевский
Место
д. Медведка
Место события
д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
Архивный код
НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 1
01 | Семен Иванов: - / 48 | дворовые - глава
02 | Василий Семенов: - / - | дворовые - сын Семена [1]
03 | София: - / 46 | дворовые - жена Семена [1]
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Источник
Индексация данных проведена Робертом Чередовым

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