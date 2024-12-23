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Баженкова Марфа Андреева

Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
ФИО
Баженкова Марфа Андреева
Пол
жен
Номер записи
467
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
58
Двор / Семья
62
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
дочь Баженкова Андрея Иванова [1]
Возраст по текущей РС
8
Год рождения вычисленный
1850
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
д. Красная Поляна
Место события
д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 582об-583
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 62
01 | Баженков Андрей Иванов: 50 / 57,5 | крестьянин - глава
02 | Баженкова Евфросиния Алексеева: - / 32 | крестьянка - жена Баженкова Андрея Иванова [1]
03 | Баженкова Прасковья Андреева: - / 19,5 | крестьянка - дочь Баженкова Андрея Иванова [1]
04 | Баженкова Мария Андреева: - / 11,5 | крестьянка - дочь Баженкова Андрея Иванова [1]
05 | Баженкова Марфа Андреева: - / 8 | крестьянка - дочь Баженкова Андрея Иванова [1]
06 | Баженков Родион Андреев: 20 / - | крестьянин - сын Баженкова Андрея Иванова [1]
07 | Баженков Карп Андреев: 8 / 15,5 | крестьянин - сын Баженкова Андрея Иванова [1]
08 | Баженков Федор Андреев: 5 / 12,5 | крестьянин - сын Баженкова Андрея Иванова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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