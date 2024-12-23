Баженкова Мария Андреева
Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
- ФИО
- Баженкова Мария Андреева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 466
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 58
- Двор / Семья
- 62
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- дочь Баженкова Андрея Иванова [1]
- Возраст по текущей РС
- 11,5
- Год рождения вычисленный
- 1846
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- д. Красная Поляна
- Место события
- д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 582об-583
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 62
01 | Баженков Андрей Иванов: 50 / 57,5 | крестьянин - глава
02 | Баженкова Евфросиния Алексеева: - / 32 | крестьянка - жена Баженкова Андрея Иванова [1]
03 | Баженкова Прасковья Андреева: - / 19,5 | крестьянка - дочь Баженкова Андрея Иванова [1]
04 | Баженкова Мария Андреева: - / 11,5 | крестьянка - дочь Баженкова Андрея Иванова [1]
05 | Баженкова Марфа Андреева: - / 8 | крестьянка - дочь Баженкова Андрея Иванова [1]
06 | Баженков Родион Андреев: 20 / - | крестьянин - сын Баженкова Андрея Иванова [1]
07 | Баженков Карп Андреев: 8 / 15,5 | крестьянин - сын Баженкова Андрея Иванова [1]
08 | Баженков Федор Андреев: 5 / 12,5 | крестьянин - сын Баженкова Андрея Иванова [1]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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