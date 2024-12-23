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Филимонова Прасковья Степанова

Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
ФИО
Филимонова Прасковья Степанова
Пол
жен
Номер записи
459
Сословие
крестьянская вдова
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
54
Двор / Семья
60
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
мать Филимонова Никиты Филимонова [1]
Возраст по текущей РС
63,5
Год рождения вычисленный
1794
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
д. Красная Поляна
Место события
д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 581об-582
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 60
01 | Филимонов Никита Филимонов: 32,5 / 60 | крестьянин - глава
02 | Филимонова Прасковья Степанова: - / 63,5 | крестьянская вдова - мать Филимонова Никиты Филимонова [1]
03 | Филимонова Татьяна Васильева: - / 38,5 | крестьянка - жена Филимонова Никиты Филимонова [1]
04 | Филимонов Иван Филимонов: 23 / - | крестьянин - брат Филимонова Никиты Филимонова [1]
Комментарий наборщика
Родственная связь в документе не указана. Уточнена по ревизии 1834 г. по с. Елфимово (см. ГКУ ГАНО г. Арзамас ф.85 оп.1 д.202 л.665об-666: двор №257).
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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