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Булдов Дмитрий Петров

Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
ФИО
Булдов Дмитрий Петров
Пол
муж
Номер записи
457
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
53
Двор / Семья
59
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
внук Булдова Леонтия Тимофеева [1]
Откуда прибыл
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Причина поступления
переведен из оного же уезда и вотчины
Год поступления
1855
Возраст по текущей РС
10
Год рождения вычисленный
1848
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
д. Красная Поляна
Место события
д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 581об-582
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 59
01 | Булдов Леонтий Тимофеев: 50 / 57,5 | крестьянин - глава
02 | Булдова Федора Петрова: - / 61,5 | крестьянка - жена Булдова Леонтия Тимофеева [1]
03 | Булдов Дмитрий Петров: - / 10 | крестьянин - внук Булдова Леонтия Тимофеева [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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