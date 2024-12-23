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Булдова Федора Петрова

Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
ФИО
Булдова Федора Петрова
Пол
жен
Номер записи
456
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
53
Двор / Семья
59
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Булдова Леонтия Тимофеева [1]
Возраст по текущей РС
61,5
Год рождения вычисленный
1796
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
д. Красная Поляна
Место события
д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 581об-582
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 59
01 | Булдов Леонтий Тимофеев: 50 / 57,5 | крестьянин - глава
02 | Булдова Федора Петрова: - / 61,5 | крестьянка - жена Булдова Леонтия Тимофеева [1]
03 | Булдов Дмитрий Петров: - / 10 | крестьянин - внук Булдова Леонтия Тимофеева [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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