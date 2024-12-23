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Наздрова Лукерья Иванова

Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
ФИО
Наздрова Лукерья Иванова
Пол
жен
Номер записи
454
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
52
Двор / Семья
58
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Наздрова Осипа Григорьева [1]
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
д. Красная Поляна
Место события
д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 580об-581
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 58
01 | Наздров Осип Григорьев: 59 / 66,5 | крестьянин - глава
02 | Наздрова Лукерья Иванова: - / - | крестьянка - жена Наздрова Осипа Григорьева [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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