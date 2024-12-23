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Крупкина Анна Денисова

Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
ФИО
Крупкина Анна Денисова
Пол
жен
Номер записи
451
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
51
Двор / Семья
57
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
жена Крупкина Афанасия Иванова [7]
Возраст по текущей РС
22,5
Год рождения вычисленный
1835
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
д. Красная Поляна
Место события
д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 580об-581
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 57
01 | Крупкин Семен Савельев: 58 / 65,5 | крестьянин - глава
02 | Крупкин Иван Савельев: 50 / 57,5 | крестьянин - брат Крупкина Семена Савельева [1]
03 | Крупкин Осип Иванов: 12,5 / 27 | крестьянин - сын Крупкина Ивана Савельева [2]
04 | Крупкина Мария Иванова: - / 25 | крестьянка - жена Крупкина Осипа Иванова [3]
05 | Крупкин Иван Осипов: - / 6 | крестьянин - сын Крупкина Осипа Иванова [3]
06 | Крупкин Павел Осипов: - / 4 | крестьянин - сын Крупкина Осипа Иванова [3]
07 | Крупкин Афанасий Иванов: 16 / 23,5 | крестьянин - сын Крупкина Ивана Савельева [2]
08 | Крупкина Анна Денисова: - / 22,5 | крестьянка - жена Крупкина Афанасия Иванова [7]
09 | Крупкин Федор Афанасьев: - / 1 | крестьянин - сын Крупкина Афанасия Иванова [7]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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