Крупкина Анна Денисова
Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
- ФИО
- Крупкина Анна Денисова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 451
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 51
- Двор / Семья
- 57
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- жена Крупкина Афанасия Иванова [7]
- Возраст по текущей РС
- 22,5
- Год рождения вычисленный
- 1835
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- д. Красная Поляна
- Место события
- д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 580об-581
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 57
01 | Крупкин Семен Савельев: 58 / 65,5 | крестьянин - глава
02 | Крупкин Иван Савельев: 50 / 57,5 | крестьянин - брат Крупкина Семена Савельева [1]
03 | Крупкин Осип Иванов: 12,5 / 27 | крестьянин - сын Крупкина Ивана Савельева [2]
04 | Крупкина Мария Иванова: - / 25 | крестьянка - жена Крупкина Осипа Иванова [3]
05 | Крупкин Иван Осипов: - / 6 | крестьянин - сын Крупкина Осипа Иванова [3]
06 | Крупкин Павел Осипов: - / 4 | крестьянин - сын Крупкина Осипа Иванова [3]
07 | Крупкин Афанасий Иванов: 16 / 23,5 | крестьянин - сын Крупкина Ивана Савельева [2]
08 | Крупкина Анна Денисова: - / 22,5 | крестьянка - жена Крупкина Афанасия Иванова [7]
09 | Крупкин Федор Афанасьев: - / 1 | крестьянин - сын Крупкина Афанасия Иванова [7]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.