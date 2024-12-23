Мухина Василиса Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМухина Василиса Данилова

Мухина Василиса Данилова

Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
ФИО
Мухина Василиса Данилова
Пол
жен
Номер записи
443
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
43
Двор / Семья
56
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Мухина Ивана Иванова [1]
Возраст по текущей РС
54,5
Год рождения вычисленный
1803
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
д. Красная Поляна
Место события
д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 580об-581
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 56
01 | Мухин Иван Иванов: 42 / 49,5 | крестьянин - глава
02 | Мухина Василиса Данилова: - / 54,5 | крестьянка - жена Мухина Ивана Иванова [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.