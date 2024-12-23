Мелехин Ефим Герасимов
Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
- ФИО
- Мелехин Ефим Герасимов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 440
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 50
- Двор / Семья
- 55
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- сын Мелехина Герасима Михайлова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 22,5
- Причина выбытия
- отдан в рекруты
- Год убытия
- 1855
- Год рождения вычисленный
- 1827
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- д. Красная Поляна
- Место события
- д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 579об-580
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 55
01 | Мелехин Герасим Михайлов: 66 / 73,5 | крестьянин - глава
02 | Мелехина Степанида Васильева: - / 69,5 | крестьянка - жена Мелехина Герасима Михайлова [1]
03 | Мелехин Иван Герасимов: 28 / 35,5 | крестьянин - сын Мелехина Герасима Михайлова [1]
04 | Мелехина Феодосия Иванова: - / 32,5 | крестьянка - жена Мелехина Ивана Герасимова [3]
05 | Мелехин Михаил Иванов: 3 / 10,5 | крестьянин - сын Мелехина Ивана Герасимова [3]
06 | Мелехин Ефим Герасимов: 22,5 / - | крестьянин - сын Мелехина Герасима Михайлова [1]
07 | Мелехин Василий Ефимов: 3,5 / 11 | крестьянин - сын Мелехина Ефима Герасимова [6]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.