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Мелехин Михаил Иванов

Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
ФИО
Мелехин Михаил Иванов
Пол
муж
Номер записи
439
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
50
Двор / Семья
55
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Мелехина Ивана Герасимова [3]
Возраст по прошлой РС
3
Возраст по текущей РС
10,5
Год рождения вычисленный
1847
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
д. Красная Поляна
Место события
д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 579об-580
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 55
01 | Мелехин Герасим Михайлов: 66 / 73,5 | крестьянин - глава
02 | Мелехина Степанида Васильева: - / 69,5 | крестьянка - жена Мелехина Герасима Михайлова [1]
03 | Мелехин Иван Герасимов: 28 / 35,5 | крестьянин - сын Мелехина Герасима Михайлова [1]
04 | Мелехина Феодосия Иванова: - / 32,5 | крестьянка - жена Мелехина Ивана Герасимова [3]
05 | Мелехин Михаил Иванов: 3 / 10,5 | крестьянин - сын Мелехина Ивана Герасимова [3]
06 | Мелехин Ефим Герасимов: 22,5 / - | крестьянин - сын Мелехина Герасима Михайлова [1]
07 | Мелехин Василий Ефимов: 3,5 / 11 | крестьянин - сын Мелехина Ефима Герасимова [6]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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