Бубнов Сергей Трофимов
Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
- ФИО
- Бубнов Сергей Трофимов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 428
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 49
- Двор / Семья
- 54
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- сын Бубнова Трофима Фаддеева [3]
- Дата рождения, указанная в РС
- 1856
- Возраст по текущей РС
- 2
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- д. Красная Поляна
- Место события
- д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 579об-580
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 54
01 | Бубнов Фаддей Андреянов: 51 / 58,5 | крестьянин - глава
02 | Бубнова Марфа Иванова: - / 49,5 | крестьянка - жена Бубнова Фаддея Андреянова [1]
03 | Бубнов Трофим Фаддеев: 27,5 / 35 | крестьянин - сын Бубнова Фаддея Андреянова [1]
04 | Бубнова Марфа Матвеева: - / 30,5 | крестьянка - жена Бубнова Трофима Фаддеева [3]
05 | Бубнов Николай Трофимов: - / 4 | крестьянин - сын Бубнова Трофима Фаддеева [3]
06 | Бубнов Сергей Трофимов: - / 2 | крестьянин - сын Бубнова Трофима Фаддеева [3]
07 | Бубнов Захар Фаддеев: 24,5 / - | крестьянин - сын Бубнова Фаддея Андреянова [1]
08 | Бубнова Екатерина Зиновьева: - / 12,5 | крестьянка - падчерица Бубнова Захара Фаддеева [7]
09 | Бубнов Иван Фаддеев: 0 / - | крестьянин - сын Бубнова Фаддея Андреянова [1]
10 | Бубнов Андрей Фаддеев: - / 2 | крестьянин - сын Бубнова Фаддея Андреянова [1]
11 | Бубнов Павел Егоров: 14 / - | крестьянин - племянник Бубнова Андрея Фаддеева [10]
12 | Бубнова Арина Тимофеева: - / 61,5 | крестьянка - сноха Бубнова Фаддея Андреянова [1]
- Комментарий наборщика
- Ошибочно записан сыном Тимофея Фаддеева.
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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