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Бубнова Марфа Матвеева

Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
ФИО
Бубнова Марфа Матвеева
Пол
жен
Номер записи
426
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
49
Двор / Семья
54
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
жена Бубнова Трофима Фаддеева [3]
Возраст по текущей РС
30,5
Год рождения вычисленный
1827
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
д. Красная Поляна
Место события
д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 578об-579
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 54
01 | Бубнов Фаддей Андреянов: 51 / 58,5 | крестьянин - глава
02 | Бубнова Марфа Иванова: - / 49,5 | крестьянка - жена Бубнова Фаддея Андреянова [1]
03 | Бубнов Трофим Фаддеев: 27,5 / 35 | крестьянин - сын Бубнова Фаддея Андреянова [1]
04 | Бубнова Марфа Матвеева: - / 30,5 | крестьянка - жена Бубнова Трофима Фаддеева [3]
05 | Бубнов Николай Трофимов: - / 4 | крестьянин - сын Бубнова Трофима Фаддеева [3]
06 | Бубнов Сергей Трофимов: - / 2 | крестьянин - сын Бубнова Трофима Фаддеева [3]
07 | Бубнов Захар Фаддеев: 24,5 / - | крестьянин - сын Бубнова Фаддея Андреянова [1]
08 | Бубнова Екатерина Зиновьева: - / 12,5 | крестьянка - падчерица Бубнова Захара Фаддеева [7]
09 | Бубнов Иван Фаддеев: 0 / - | крестьянин - сын Бубнова Фаддея Андреянова [1]
10 | Бубнов Андрей Фаддеев: - / 2 | крестьянин - сын Бубнова Фаддея Андреянова [1]
11 | Бубнов Павел Егоров: 14 / - | крестьянин - племянник Бубнова Андрея Фаддеева [10]
12 | Бубнова Арина Тимофеева: - / 61,5 | крестьянка - сноха Бубнова Фаддея Андреянова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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