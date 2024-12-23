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Брагина Синклитикия Родионова

Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
ФИО
Брагина Синклитикия Родионова
Пол
жен
Номер записи
420
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
48
Двор / Семья
53
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
жена Брагина Еремея Григорьева [2]
Возраст по текущей РС
38,5
Год рождения вычисленный
1819
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
д. Красная Поляна
Место события
д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 578об-579
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 53
01 | Брагин Григорий Федоров: 83,5 / 90 | крестьянин - глава
02 | Брагин Еремей Григорьев: 35 / 42,5 | крестьянин - сын Брагина Григория Федорова [1]
03 | Брагина Синклитикия Родионова: - / 38,5 | крестьянка - жена Брагина Еремея Григорьева [2]
04 | Брагина Марфа Еремеева: - / 6 | крестьянка - дочь Брагина Еремея Григорьева [2]
05 | Брагин Феофан Еремеев: 6,5 / 14 | крестьянин - сын Брагина Еремея Григорьева [2]
Комментарий наборщика
Имя в документе Секлетинья.
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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