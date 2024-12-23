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Губскова Акулина Трофимова

Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
ФИО
Губскова Акулина Трофимова
Пол
жен
Номер записи
415
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
47
Двор / Семья
52
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Губскова Якова Фомина [1]
Возраст по текущей РС
39,5
Год рождения вычисленный
1818
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
д. Красная Поляна
Место события
д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 578об-579
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 52
01 | Губсков Яков Фомин: 36 / 43,5 | крестьянин - глава
02 | Губскова Акулина Трофимова: - / 39,5 | крестьянка - жена Губскова Якова Фомина [1]
03 | Губсков Егор Яковлев: 11,5 / 19 | крестьянин - сын Губскова Якова Фомина [1]
04 | Губскова Евфимия Варламова: - / 19,5 | крестьянка - жена Губскова Егора Яковлева [3]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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