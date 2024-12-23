Филимонова Матрона Михайлова
Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
- ФИО
- Филимонова Матрона Михайлова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 413
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 46
- Двор / Семья
- 51
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- жена Филимонова Петра Семенова [4]
- Возраст по текущей РС
- 20
- Год рождения вычисленный
- 1838
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- д. Красная Поляна
- Место события
- д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 578об-579
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 51
01 | Филимонов Семен Семенов: 45 / 52,5 | крестьянин - глава
02 | Филимонова Агафья Фомина: - / 46,5 | крестьянка - жена Филимонова Семена Семенова [1]
03 | Филимонова Прасковья Семенова: - / 7 | крестьянка - дочь Филимонова Семена Семенова [1]
04 | Филимонов Петр Семенов: 12 / 19,5 | крестьянин - сын Филимонова Семена Семенова [1]
05 | Филимонов Иван Петров: 16 / 24 | крестьянин - племянник Филимонова Семена Семенова [1]
06 | Филимонова Матрона Михайлова: - / 20 | крестьянка - жена Филимонова Петра Семенова [4]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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