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Филимонова Матрона Михайлова

Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
ФИО
Филимонова Матрона Михайлова
Пол
жен
Номер записи
413
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
46
Двор / Семья
51
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
жена Филимонова Петра Семенова [4]
Возраст по текущей РС
20
Год рождения вычисленный
1838
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
д. Красная Поляна
Место события
д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 578об-579
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 51
01 | Филимонов Семен Семенов: 45 / 52,5 | крестьянин - глава
02 | Филимонова Агафья Фомина: - / 46,5 | крестьянка - жена Филимонова Семена Семенова [1]
03 | Филимонова Прасковья Семенова: - / 7 | крестьянка - дочь Филимонова Семена Семенова [1]
04 | Филимонов Петр Семенов: 12 / 19,5 | крестьянин - сын Филимонова Семена Семенова [1]
05 | Филимонов Иван Петров: 16 / 24 | крестьянин - племянник Филимонова Семена Семенова [1]
06 | Филимонова Матрона Михайлова: - / 20 | крестьянка - жена Филимонова Петра Семенова [4]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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