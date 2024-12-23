Филимонова Мария Николаева
Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
- ФИО
- Филимонова Мария Николаева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 407
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 45
- Двор / Семья
- 50
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- дочь Филимонова Николая Иванова [3]
- Возраст по текущей РС
- 11
- Год рождения вычисленный
- 1847
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- д. Красная Поляна
- Место события
- д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 577об-578
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 50
01 | Филимонов Каллиник Егоров: 42 / 49,5 | крестьянин - глава
02 | Филимонова Аграфена Васильева: - / 48,5 | крестьянка - жена Филимонова Каллиника Егорова [1]
03 | Филимонов Николай Иванов: 26,5 / 34,5 | крестьянин - племянник Филимонова Каллиника Егорова [1]
04 | Филимонова Екатерина Дмитриева: - / 36,5 | крестьянка - жена Филимонова Николая Иванова [3]
05 | Филимонова Мария Николаева: - / 11 | крестьянка - дочь Филимонова Николая Иванова [3]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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