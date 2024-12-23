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Филимонова Екатерина Дмитриева

Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
ФИО
Филимонова Екатерина Дмитриева
Пол
жен
Номер записи
406
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
45
Двор / Семья
50
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
жена Филимонова Николая Иванова [3]
Возраст по текущей РС
36,5
Год рождения вычисленный
1821
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
д. Красная Поляна
Место события
д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 577об-578
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 50
01 | Филимонов Каллиник Егоров: 42 / 49,5 | крестьянин - глава
02 | Филимонова Аграфена Васильева: - / 48,5 | крестьянка - жена Филимонова Каллиника Егорова [1]
03 | Филимонов Николай Иванов: 26,5 / 34,5 | крестьянин - племянник Филимонова Каллиника Егорова [1]
04 | Филимонова Екатерина Дмитриева: - / 36,5 | крестьянка - жена Филимонова Николая Иванова [3]
05 | Филимонова Мария Николаева: - / 11 | крестьянка - дочь Филимонова Николая Иванова [3]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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