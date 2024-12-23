Губскова Анисья Иванова
Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
- ФИО
- Губскова Анисья Иванова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 399
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 44
- Двор / Семья
- 49
- Номер в семье/дворе
- 10
- Родственная связь
- дочь Губскова Ивана Яковлева [8]
- Возраст по текущей РС
- 9
- Год рождения вычисленный
- 1849
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- д. Красная Поляна
- Место события
- д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 577об-578
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 49
01 | Губсков Даниил Яковлев: 32 / 39,5 | крестьянин - глава
02 | Губскова Татьяна Прокофьева: - / 66,5 | крестьянка - мать Губскова Данилы Яковлева [1]
03 | Губскова Анна Титова: - / 37,5 | крестьянка - жена Губскова Данилы Яковлева [1]
04 | Губскова Мария Данилова: - / 9,5 | крестьянка - дочь Губскова Данилы Яковлева [1]
05 | Губсков Михаил Данилов: 1 / 8,5 | крестьянин - сын Губскова Данилы Яковлева [1]
06 | Губсков Лука Данилов: - / 4 | крестьянин - сын Губскова Данилы Яковлева [1]
07 | Губсков Артемий Данилов: - / 1 | крестьянин - сын Губскова Данилы Яковлева [1]
08 | Губсков Иван Яковлев: 27,5 / 35 | крестьянин - брат Губскова Данилы Яковлева [1]
09 | Губсков Михаил Иванов: - / 6 | крестьянин - сын Губскова Ивана Яковлева [8]
10 | Губскова Анисья Иванова: - / 9 | крестьянка - дочь Губскова Ивана Яковлева [8]
11 | Губскова Анория? Иванова: - / 8 | крестьянка - дочь Губскова Ивана Яковлева [8]
12 | Губсков Игнатий Яковлев: 25,5 / - | крестьянин - брат Губскова Данилы Яковлева [1]
13 | Губскова Анна Яковлева: - / 45,5 | крестьянка - дочь Губсковой Татьяны Прокофьевой [2]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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