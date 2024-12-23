Губсков Артемий Данилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГубсков Артемий Данилов

Губсков Артемий Данилов

Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
ФИО
Губсков Артемий Данилов
Пол
муж
Номер записи
396
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
44
Двор / Семья
49
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
сын Губскова Данилы Яковлева [1]
Дата рождения, указанная в РС
1857
Возраст по текущей РС
1
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
д. Красная Поляна
Место события
д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 577об-578
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 49
01 | Губсков Даниил Яковлев: 32 / 39,5 | крестьянин - глава
02 | Губскова Татьяна Прокофьева: - / 66,5 | крестьянка - мать Губскова Данилы Яковлева [1]
03 | Губскова Анна Титова: - / 37,5 | крестьянка - жена Губскова Данилы Яковлева [1]
04 | Губскова Мария Данилова: - / 9,5 | крестьянка - дочь Губскова Данилы Яковлева [1]
05 | Губсков Михаил Данилов: 1 / 8,5 | крестьянин - сын Губскова Данилы Яковлева [1]
06 | Губсков Лука Данилов: - / 4 | крестьянин - сын Губскова Данилы Яковлева [1]
07 | Губсков Артемий Данилов: - / 1 | крестьянин - сын Губскова Данилы Яковлева [1]
08 | Губсков Иван Яковлев: 27,5 / 35 | крестьянин - брат Губскова Данилы Яковлева [1]
09 | Губсков Михаил Иванов: - / 6 | крестьянин - сын Губскова Ивана Яковлева [8]
10 | Губскова Анисья Иванова: - / 9 | крестьянка - дочь Губскова Ивана Яковлева [8]
11 | Губскова Анория? Иванова: - / 8 | крестьянка - дочь Губскова Ивана Яковлева [8]
12 | Губсков Игнатий Яковлев: 25,5 / - | крестьянин - брат Губскова Данилы Яковлева [1]
13 | Губскова Анна Яковлева: - / 45,5 | крестьянка - дочь Губсковой Татьяны Прокофьевой [2]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.